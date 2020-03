VIDEO | Tallinna linnapea: idee tasandil võiks määrata eakatele poodlemiseks eraldi aja 

Linnapea Mihail Kõlvart teatas, et kolmapäevasel linnavalitsuse istungil otsustati, et Tallinna lasteaedades ei ole kohatasu kuni aprilli lõpuni. „Kuidas hakkab olukord lahenema edaspidi, ei oska me ette näha, aga see on otsustatud, et järgmised poolteist kuud ei pea lapsevanemad lapse lasteaiakoha eest maksma,“ lisas Kõlvart.

Teine küsimus puudutab koolitoitu ja selles osas on linnavalitsus otsustanud, et lastele koolitoidu pakkumises peavad kaasa lööma ka koolid. „Saame aru, et esialgu ei ole selle vajadus väga suur, aga me peame olema valmis selleks, et see võikb kasvada. Tean, et mõned koolid ei toeta seda süsteemi, aga kui on olukord, kus vanemad on tööl või kui neil on juba praegu raskusi ja sellepärast ei saa laps sooja toitu, siis vähemalt üks kord päevas peab olema see tagatud nii nagu ennegi,“ sõnas ta.

Kõlvart saab aru, et linna soovid ei ole kõige tavalisemad. „Küsimus on tatras ja tualettpaberis, aga see on eriolukord ja ka täna saime väga kindlaid vastuseid, et kaupa on. Tõpoolest tatart ei saa igalt poolt osta, aga see on ainuke defitsiit, mis parajasti on,“ ütles ta.

Kõlvarti sõnul on möödunud nädalast arutatud plaani, määrata eakatele inimestele eraldi aeg poodlemiseks. „Seal on üks probleem. Mida teha seni ülejäänud inimestega. Kas turvamehed saadavad need inimesed poeukselt tagasi. See tekitaks väga palju negatiivseid emotsioone. Me otsustasime täna, et me jätkame selle idee arutamist,“ seletas Kõlvart ja käis välja mõtte, et see kindel ajavahemik võiks olla kokkuleppeline, aga mitte keeld.

Kaup on piiril kinni

Eesti toiduainete tööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp meenutas inimestele, et nad ei tormaks poodi. „Paanikaks ei ole põhjust,“ rääkis ta ja kinnitas, et Eestis on joogi- ja toiduainete töötjad end ümber lülitanud eriolukorrale ja sellele vastavalt ka oma tootmisgraafikuid muutnud. Potissepa sõnul on Eestis paari kuu toidu- ja joogivarud tagatud.