Pehme mööbli ja vaipade süvapuhastus + desinfitseerimine nüüd 30% soodsam! 

Kõik tekstiilid määrduvad kasutamisel. Kui teksapüksid käivad aeg-ajalt pesumasinas, siis diivani, tugitooli või madratsi kattekanga pesemise peale ei mõelda sageli üldse. Ometi on mööbli koormus tihti suurem kui püksipaaril ning korralikku pesemist vajab seegi. Kui sinu pehme mööbel on juba pikemat aega puhastamata, tuleb appi Cleansmart Eesti .

Pehme mööbli märgpuhastus ja desinfitseerimine ei ole vajalik mitte ainult plekkide ja mustuse eemaldamiseks, vaid ka selleks, et eemaldada mööblist haigusetekitajad. Isegi kui mööblikangal silmaga nähtavaid plekke veel ei ole, on sinna aja jooksul kogunenud tolmu ja rasva, kangas on võidunud, selle värv tuhmunud ning mööbel näeb nukker ja väsinud välja. Korrapärane süvapuhastus ning desinfitseerimine annab peale puhta mööbli ka tervislikuma keskkonna kodus või kontoris, sest just pehmes mööblis ja vaipades on suurel hulgal silmale nähtamatut tolmu, allergeene ning baktereid.