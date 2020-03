Jüri Ratas: Tallinki laev sõidab järgmised kuu aega Eesti ja Saksamaa vahet 

Kaja Kallas küsis peaminister Jüri Rataselt eriolukorras sätestatud piirangute efektiivsuse kohta ja testimise võimekuse kohta.

Ratase sõnul peaks reedel jõudma Eestisse ligi 20 000 uut testi lisaks praegu olemas olevatele enam kui 10 000 testile. „Igal juhul soovime näha tulemust, et testide arv võiks olla nädala lõpus suurusjärgus 1000 testi päevas. Aga veel kord ma rõhutan, et see eeldab väga paljude tingimuste täitmist. See eeldab, et isikukaitsevahendeid on piisavalt. See eeldab, et inimesi on piisavalt. See eeldab, et tarneraskusi ei teki,“ rääkis peaminister.

Peaminister kiitis heaks nn „drive-in“ testide tegemise võimaluse. „Ma arvan, et selline lähenemine, mis tegelikult Saaremaal oli, kus siis hakati tegema teste ka avalikus ruumis kiire meetodiga, nn drive-in-meetodiga, on mõistlik. Ja ma tean seda, et seda on plaanis täna rakendada mitmes Eestimaa kohas, kui jõuab tarne, nagu ma ütlesin teile, 20 000, Eestimaale. Aee peaks jõudma reedel. Aga veel kord, kuna tarned on keerulises seisus, siis ma loodan, et see tarne ei takerdu.“

Indrek Saar küsis Rataselt valitsuse kavandatud tegevuste kohta kriisi leevendamisel ja haavatavamate elanikkonna rühmade kaitsel.

„Minu ettepanek saab olema kogu majanduspaketi osas – ma loodan, et ma saan sellega välja tulla koos rahandusministriga homse päeva lõunaks, hiljemalt –, ja loomulikult haiguspäevad, esimesed kolm haiguspäeva tänases olukorras, minu meelest neid tuleks hüvitada riigi poolt kõigile, kes siis on haiguslehel, kui me räägime siis sellest perioodist märts, aprill ja mai. Aga seda ma rõhutan siis erandkorras. Ma arvan, et hetkel seadust muuta ja see seadusse sisse viia ei oleks mõistlik,“ rääkis peaminister Ratas vastuses.

FIEde kohta ütles peaminister, et neilegi mõeldakse välja eraldi toetusmeetmeid ja majanduspaketti. “FIEd on fookuses, saan teile kinnitada, ja FIEde nimel samuti töö käib.“