Terviseamet ja majandusarengu kantsler andsid ülevaate viimastest arengutest 

Plaani järgi on kohal Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ning haridus ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalt.

Tänaseks on tehtud 2020 Covid-19 analüüsi, millest 258 on osutunud positiivseks. Koroonaviirusest on paranenud jätkuvalt ainult üks inimene. Kadai sõnul on tõesti Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht soovitanud testida kõiki, ent kui testimisvõimekus on väike, keskenduda tervishoiutöötajatele, raskeloomulistele juhtudele ning riskirühmas olevatele inimestele.

"Loome lahendust, kuidas läbi perearsti saaksid riskirühma patsiendid testida ennast," kinnitas Kadai, kes lisas, et jätkuvalt keskendutakse riskirühmadele ehk surmajuhtude ärahoidmisele ja riskigrupis inimestele.

"Kõik saavad panustada hullemate juhtude ära hoidmisesse - ärge viige lapsi vanavanemate juurde. Üldse suhelge vanemate inimestega kas telefoni või mõnel muul viisil. Tänaseks on selge, et haigus võib levida kergete vormidena ja nii, et inimene ei pruugi üldse aru saada, et on haige," kõneles Kadai.