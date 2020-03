Riigi leevendusplaanid: kuidas toime tulla isikukaitsevahendite nappuse, turušoki ja koduõppe probleemidega 

Samamoodi on testidega – hetkel on number piisav, aga kuna riigid soovivad laiendada võimekust, on see omakorda tekitanud defitsiidi. Igasugused meetmed-piirangud riikides tähendavad, et tootmine on kriitiline. Hoiame varudest iganädalast ülevaadet ning leiame lahenduse, kui tekib kriitiline vajadus. Oleme esitanud oma tellimuse Euroopa Liidu ühishankesse, aga otsime tootjaid ja maaletoojaid kogu turult."

Kadai lisas, et tervisekaitsevahendite transpordis on esinenud tarneprobleeme ning lepingupartnerid on andnud teada, et ei suuda tingimusi täita. Seetõttu otsitakse lahendusi.

Ajakirjaniku küsimuse peale, et sellised jutud lähevad vastamisi terviseameti väitega, et teste tahetakse rohkem teha jne, vastas Kadai, et tegu on kompromissiga. "Testimise laiendamiseks oleme kaasanud ka erasektorit."

Kadai lisas: "Kõik saavad panustada hullemate juhtude ärahoidmisesse – ärge viige lapsi vanavanemate juurde. Üldse suhelge vanemate inimestega kas telefonitsi või mõnel muul viisil. Tänaseks on selge, et haigus võib levida kergete vormidena ja nii, et inimene ei pruugi üldse aru saada, et on haige," kõneles Kadai.

Ta lisas, et tänaseks on loodud ka hingehoidjateenus: "Saame aru, et sündmus kui selline on tekitanud keerulisi probleeme, ängistust, hirme ja võib-olla ka ärevushäireid. Ka seda küsimust tuleb adresseerida."

Viljar Lubi: leevenduspakett tuleb kolmeosaline

Majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ütles, et lisaks inimeste tervisele tuleb pöörata tähelepanu majandustervisele. "Suurim probleem on turušokist tulenev kiire tulubaasi kaotus. Töötame leevenduspaketiga, mis on kiire, mõjus ja vähemalt praegu ajutise mõjuga," sõnas Lubi ning lisas, et paketil on kaks fookust: et inimesed saaksid säilitada töökoha võimalikult kaua ja ettevõtted säilitaksid likviidsuse. "Kui pole likviidsust, tekib rida probleeme – ei saa rente maksta, töötajatele palku jne."