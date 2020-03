TÖÖTUKASSA: raha jätkub kolmeks aastaks  

Töötukassa on kõigest viimasel kahel päeval saanud teate kollektiivsest koondamisest turismiettevõttelt, kes koondas reisikonsultandid, lisaks külalistemajalt ja transpordiettevõttelt. Uksed pani kinni ka Saaremaal pesumaja – kuna turiste pole, siis hotellid ei vaja teenust. Eile andis 80protsendilisest käibelangusest ja eesootavatest koondamistest teada turundajate liit.

Täna on registreeritud töötuse määr 5,8 protsenti. „Majanduskriisi ajal oli see 15 protsenti, tööta oli ligi 100 000 inimest. Seega on kogemus olema eelmisest korrast, kui töötus kiiresti kasvas,“ märgib Kool.

Õnneks on viimase kümne aasta majanduskasv loonud korraliku puhvri – töötukassa reservi suurus on 800-900 miljonit eurot. „Töötukassa reserv on töötajate ja tööandjate ühine reserv, kui leitakse, et nüüd on õige hetk seda kasutada, siis loomulikult on töötukassa selleks valmis,“ sõnab Kool. „Oleme välja arvutanud, et majanduskriisi kordudes ning töötuskindlustuse maksemäärade tänasele tasemele jäädes jaguks töötuskindlustusvahendeid umbes kolmeks aastaks.“

„Näiteks, kui töötuse määr kasvab 2020. aastal 13,8 protsendile ning jääb 2021. aastast paariks aastaks püsima 16,6 protsendi tasemele, siis tekiks töötuskindlustusvahendite jätkusuutlikkusega probleeme 2023. aastal. Kui kasutatakse reservi uute meetmete jaoks, siis muidugi on periood, milleks raha jagub, lühem,“ märgib töötukassa esindaja.

Minister lubab toetada neid, kes koroona tõttu sissetulekuta kodus peavad olema

Sotsiaalminister Tanel Kiik andis eile „Aktuaalses kaameras“ teada, et valitsus on jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele ning koroonaviiruse tõttu koduseks sunnitud inimeste palk kompenseeritakse 70 protsendi ulatuses riigi poolt.