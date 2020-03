Jahmatav teadustöö muutis USA ja Suurbritannia karantiinistrateegiat 

Suurbritannia peaminister Boris Johnsoni valitsus kiitis heaks Imperial College'i COVID-19 reageerimisrühma uute prognooside põhjal tehtud äärmuslikumad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks, kirjutab The Washington Post. Brittide reageerimisrühma aruanne mõjutab ka Trumpi administratsiooni tegevust. Valge Maja koroonaviiruse töörühma koordinaatorina tegutsev Deborah Birx tsiteeris esmaspäeval briti teadlaste analüüsi. Birx ütles, et tema meeskond keskendus peamiselt Neil Fergusoni juhitud reageerimisrühma järeldustele, et vajadusel peab kogu leibkond end 14 päevaks karantiini panema, kui ühel pereliikmel avastatakse nakatumine.

Briti reageerimisrühm esitas kaks põhistrateegiat: leevendamine ja mahasurumine. Esimene hõlmab endas epideemia leviku aeglustamist, mille käigus pööratakse tähelepanu riskigrupi kaitsmisele. Teise strateegia eesmärk on epideemia kasvu karmide meetmetega vähendada ning määramata ajani haigusjuhtumite arvu madalal hoida.

Kui Suurbritannia ja USA võtaksid kasutusele ambitsioonikamad meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, et epideemiat lähikuudel aeglustada, väheneksid eelmainitud numbrid vähemalt poole võrra. Ent kui Briti valitsus nõustuks äärmuslike meetmetega (neid numbreid USA suhtes ei genereeritud), väheneks potentsiaalne surnute arv riigis alla 20 000 inimeseni. Selleks peaks riik teadlaste sõnul isoleerima kõik nakkusjuhtumid, nõudma leibkondade karantiini, sulgema kõik koolid ja ülikoolid ning sisse seadma kogu elanikkonna sotsiaalse distantseerumise. Ning kõike seda mitte nädalateks, vaid 12-18 kuuks – kuni vaktsiini valmimiseni.

Imperial College'i raportit jagati Briti valitsusega eelmisel nädalavahetusel. Kui britid oleksid jätkanud aeglast samm-sammulist kurssi, mis vaid mõned päevad tagasi plaanides oli, võinuks olukord tulevikus kujuneda kohutavaks. Imperial College'i reageerimisrühma teatel oleksid kergemad meetodid viinud peagi sadade tuhandete hukkunute ning riikliku tervishoiuameti ja haiglate täieliku ülekoormuseni. Nagu eelnevalt mainitud, mõjutas Briti prognoos olukorda ka Valges Majas. Esmaspäeval teatas president Trump, et ameeriklased peaksid vältima enam kui kümneliikmelisi kogunemisi, avalikes kohtades einestamist ning ebavajalikke reise. Ka Johnson soovitas brittidel hoiduda pubidest, klubidest ja teatritest. Samuti igasugustest ebaolulistest kontaktidest teiste inimestega.

Viiruse leviku tõkestamiseks võib vaja minna ka laialdast koolide sulgemist, mida Suurbritannias pole veel tehtud. Neil Fergusoni teeb selle meetmega kaasnev mõju murelikuks, sest vähemalt kolmandikul haiglaõdedest on kooliealised lapsed. Oma prognoosis näevad uurijad, et järgnevate kuude jooksul võivad valitsuse meetmed leeveneda, ent see võib omakorda kaasa tuua viirusepuhangu ägestumise. „Viiruse mahasurumise suurim väljakutse on intensiivse sekkumispaketi püsimine vähemalt vaktsiini loomiseni,“ sõnas Ferguson.