Võru politseiuurijal tuvastati koroonaviirus, politseimajas tehti suurpuhastus 

„Ööl vastu 17. märtsi tõusis Kagu jaoskonna sisetööd tegeval politseinikul palavik, mistõttu pöördus ta viivitamatult meedikute poole. Teisipäeva hommikul antud koroonaviiruse testi tulemused kinnitasid juba sama päeva õhtul, et meie kolleeg on nakatunud,“ vahendas Kagu jaoskonnajuht Tamar Tamm. Ta lisas, et külmetusele sarnaste sümptomitega on koju tervist jälgima saadetud veel kolm Võru politseiametnikku, kellele tehakse esimesel võimalusel testid.