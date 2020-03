Laborid tuvastasid veel 33 uut koroonaviirusega nakatunut 

Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites. Tänase seisuga suudavad laborid analüüsida päeva jooksul 500-600 proovi. Testimise võimekus on piisav nende inimeste jaoks, keda on vaja testida - ennekõike raskelt haiged ja riskirühmadesse kuuluvad inimesed, sh eakad ja krooniliste haigustega inimesed. Juhuvalimi testimist on kavas rakendada vaid nn eesliini töötajate testimiseks, kes võivad nakkust edasi kanda riskirühmade patsientidele – tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajatele ja teistele elutähtsaid teenuseid osutavatele inimestele. Nii isikukaitsevahendid kui testimisvahendid, sh diagnostikumid on muutunud defitsiidiks kogu Euroopa Liidus ja tuleb arvestada, et neid peab jätkuma pikemaks perioodiks, ilmselt kuudeks.