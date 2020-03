USA EELVALIMISED: Biden purustas Sandersi kolmes osariigis 

Kiirelt senaator Sandersi ees edu koguv endine asepresident Biden võitis ülekaalukalt eelvalimised kolmes võtmetähtsusega osariigis. Biden tegi kübaratriki abil järjekordse sammu demokraatide kandidaadiks saamise suunas, kelle ülesandeks on novembris toimuvatel valimistel konkureerida Donald Trumpiga. Õhtu suurimaks auhinnaks oli Florida, kus läks jagamisele 219 delegaati. Ehkki Arizonas on veel ligi kolmandik tulemustest avaldamata, on viimased seisud kolmes osariigis järgmised: