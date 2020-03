Pettus: politseile on teatatud kalli hinnaga koroonamaskide müügikatsest  

Ka Eesti politsei on neid saanud, kuid elanikud pole end petta lasknud.Nii on teada antud venekeelsetest telefonikõnedest, kus pakutakse investeerimisvõimalusi või siis krõbeda hinna eest maske, mis kaitsevad koroonaviiruse eest. Telefoni teel ja internetikauplustes pakutakse müügiks desinfitseerimisvahendeid ning maske. Inimene kannab raha üle, aga ei saa kaupa kätte. Möödunud nädalal sai nii mõnigi oma postkasti kirja, mis oli tulnud justkui terviseametilt, kuid sisaldas tegelikult pahavara.Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul kasutavad kelmid iga võimalust, et rahvalt raha välja petta. „Selleks muudetakse pidevalt ka oma skeeme vastavalt parasjagu aktuaalsetele teemadele. Nii rakendatakse ka koroonaviirus oma kelmuste vankri ette,“ kinnitab Tambre. Näiteks pakutakse telefoni teel desinfitseerimisvahendeid, millest on kauplustes kohati puudus. Inimene kannab raha üle või annab helistajale oma pangakaardi andmed, kuid kaup ei jõuagi temani. Kelmuse eest kaitsevad ettevaatlikkus ja tähelepanelikkus. Võõrale helistajale ei tohi heauskselt anda oma isiku- ega krediitkaardiandmeid. Tambre sõnul tuleks silmas pidada, et meedikud ei lähe kellegi koju proove võtma, kui neid pole välja kutsutud. Juhul kui uksele koputab keegi, kes tutvustab end mõne ameti või ettevõtte esindajana, peab ta töötõendit näitama. Vähimagi kahtluse puhul on kindlam teda mitte sisse lubada.