ILMAPROGNOOS | Kevadega tulnud lumikellukesed ja pungad ei suuda veel öökülmasid eemal hoida 

Kolmapäeval laieneb üle Läänemere ümbruse uus madalrõhkkond ja selle serva mööda jõuab meile soe õhumass. Sajuhooge on öösel üksikuid, päeval liigub madalrõhulohk ühes tiheda vihmaga üle Eestimaa. Edelatuul jätkab tugevnemist ja päeval ulatuvad edela- ja läänetuule puhangud Liivi lahe ümbruses, saartel ja mandri lääne ning lõunaosas lühiajaliselt kuni 20, rannikualadel 23 m/s. Õhutemperatuur on öösel 2..5, päeval 4..8 kraadi.



Neljapäeval madalrõhkkond kaugeneb ning vihma ja lörtsisadu taandub hommikuks idapiiri taha. Seejärel tugevneb korraks kõrgrõhuhari ja ilm on sajuta. Öösel on edela-, läänetuul veel tugev, päeval puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..4, päeval 4..8 kraadi.



Reede öösel liigub üle Eesti järgmine madalrõhulohk ja mitmel pool sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma, tihedam on sadu Lääne- ja Lõuna-Eestis, hommikul sajab veel Lõuna-Eestis, päeval on sajuvõimalus väike. Tuul pöördub põhjakaarde ja on puhanguline. Õhutemperatuur on öösel -2..3 päeval 0..4 kraadi.



Laupäeval läheneb Skandinaaviast Eestile kõrgrõhuala ja siin-seal sajab hooti lund. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ning põhjast saabub külm õhumass. Õhutemperatuur langeb öösel -1..-7 kraadini, päeval on -1..2 kraadi.



Pühapäeva ilm on sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, õhtul pöördub edelasse ja tugevneb veidi. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, päeval 0..+3 kraadi.



Esmaspäeval eemaldub kõrgrõhuala kese aeglaselt kagusse. Ilm on olulise sajuta. Edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -5..+1, Kagu-Eestis kuni -7, päeval +3..+6 kraadi.



Teisipäeval sunnib Skandinaavia põhjaossa liikuv aktiivne madalrõhuala kõrgrõhuala eemalduma kagusse. Ilm on sajuta, kuid edelatuul paisub väga tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval +4..+7 kraadi.