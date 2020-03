Moelooja Aldo Järvsoo: ma ei kavatse osaleda üheski „kaitsemaskide“ õmblemise kampaanias! 

„Loodan, et kõik on teadlikud või vähemalt natukenegi mäletavad bakterite, viiruste ja rakkude mõõtmeid, mida koolis õppisime? Bakterid 0,5-10 nm, viirused 0,01-03nm ja koroona viiruse suuruseks on 0,1 nanomeetrit. Nanomeetrit! Mitte ühegi puuvillase kanga, siidi ega kohvifiltri poori suuruseks ei ole 0,1nm. Pigem 1000 korda rohkem, aga enamasti 100 000 korda.

Näitena on mu õmblusmasinate kõige peenem nõel koroonaviirusest suurem umbes miljon korda,“ seletab Järvsoo postituses ja lisab, et viiruse vastu kaitsval maskil peab olema vastav sertifikaat N95.

„Mitte ühtegi maski ei ole võimalik õmmelda, et saavutada seda standardit. Vsjo. Isegi tavaline operatsioonidel kasutatav mask ei ole koroonaviiruse eest kaitsev mask,“ teatas moelooja.

Järvsoo lisas, et teda ei veena, kui keegi kirjutab, et ta on saanud soovitusi perearstidelt, aga ei nimeta nende arstide nimesid. „Ei, ma ei usalda kedagi, kes on saanud infot „usaldusväärsest allikast”, kui ta ei nimeta seda Allikat. Siniallikad? Lõpuks olen Mina see isik, kes vastutab selle meditsiinitöötaja nakatumisel tema elu eest ja ma ei soovi kellegi matustel võtta sõna, et lugesin ju FBst, et usaldusväärne allikas või keegi anonüümne perearst soovitas mul neid maske õmmelda? Aga ma ei tea kes“ sõnas ta.

Järvsoo sõnul oli agitatsiooni juurde pandud fail, kus kirjas, „siin ka kaitsemaskide õmblemise õpetus!”

„Ja selle on koostanud mingi EKRE tädi Malle Pärn, kes on soovitanud näiteks 5G vastu kanda hõbepaberist keeratud kübarat… Ohu märk! Kuulge kallid moekunstnikud, mõistus planeedile Maa peale tagasi ja kohe! Kas teie võtaksite vastutuse kivina maa peale kukkunud langevarjuri elu eest, kellel oli seljas teie poolt ilma teadmiste, kogemuse ja juhenditeta õmmeldud langevari? Ei. Aga tervishoiutöötaja elu, kellele teie olete õmmelnud FB õpetuse järgi ”kaitsemaski”? Ei,“ kutsts Järvsoo teisi mõistlikkusele.

Järvsoo sõnul on need, kes müüvad praegu mingeid „kaitsemaske”, mis ei kaitse millegi eest, kriminaalid mitte heategijad.

„Ma usaldan siiani Tartu Ülikooli teadureid ja niikaua kui nemad ei ole öelnud, et moekunstnik või õmblusateljee suudaks turvaliselt õmmelda ühtegi kaitsemaski, mis ka kaitseks viiruse eest, siis nii on. Ma võin küll kiruda Terviseametit, aga ma usaldan neid ning loodan, et nad peavad sellele koormusele vastu. Koormusele, mille eest neid ei hoiatanud üksi riigi palgal olnud teadlane, viroloog, ministeerium ega poliitik. Kaitsevarude olemasolu järelvalve eest vastutavad hoopis teised ametid, instantsid, ministeeriumid ja isikud- need, kes on vait,“ jätkas Järvsoo.