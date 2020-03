Reinsalu skandaalsest libauudisest: see polnud pahatahtlik, vaid lihtsalt kuulujutt 

Välisminister ei vaielnud vastu ka sellele, et võõrastes riikides hädas olevad eestlased on saanud ministeeriumist segast ja vastuolulist teavet, kuid ta rõhutas, et selles pole midagi tahtlikku. „Meie kohustus on edastada see info, mis on hetkel meie käsutuses. See info muutub reaalajas,“ tõdes Reinsalu.

Üldiselt on välisminister arvamusel, et midagi muudab see kriis Euroopas kindlasti. „Praegu liigub olukord selles suunas, et Euroopa Liidu välispiir suletakse teatud eranditega kolmandate riikide kodanikele – see on igati ratsionaalne tegevus, selle taga pole midagi ideoloogilist,“ hindas Reinsalu. Et nüüdes piiride sulgemised tähendavad aga avatud Euroopa lõppu, ta ei usu: „Meie huvi on Schengeni ruumi püsimine ja kui see kriis möödub, ma usun on see kõigi riikide huvi.“