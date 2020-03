Lihatööstuse värava taga oli Läti autode rivi 

Valkast Valga ettevõtetesse tööl käimise küsimus sai valitsuse otsusega lahenduse. Läti töölisteta oleks eriti raskes seisus olnud lihatööstus Maks & Moorits. Ühe ettevõttest väljunud töötaja sõnul on lihatööstuses rakendatud karmid ettevaatusabinõud.

Samal teemal Eesti uudised Valga elanikud saavad ka eriolukorra ajal Valkas tööl käia „Hommikul mõõdetakse kõigil temperatuuri ja küsitakse, kuidas tervis on. Ei ole nii, et tervitad valvurit ja lähed edasi. Ja kui oled kord juba kohal, siis töö ajal välja asja enam ei ole. Kel on soovi, siis meil on siin ka oma väga hea söökla,“ ütleb ta.

Tema sõnul on liinitööl Lätist pärit inimesi väga palju ning esmaspäeva hommikul peeti nendega maha ka vestlus, et kas neil on võimalik ajutiselt Eestis elada. „Lätlased viskasid veel kibedalt nalja, et jääme siiasamasse vorstitsehhi öömajale,“ räägib ta.

Lihatööstuse töötaja sõnul käivad nende Lätist pärit inimesed tööl sõiduautodega, mitte tööliste bussiga nagu Elva elektroonikaettevõttes Enics. „Ma ei tea, mis meist oleks lätlasteta saanud, sest nemad kõik on ju liinitöölised,“ ütleb ta.

Eesti-Läti piiril öeldi Õhtulehele, et hommikul tuli piirile ka neid, kes ütlesid, et neil on vaja tööle sõita Tartusse. Praegune kaksiklinnale tehtud eriolukord nendele aga ei kehti ning neil tuli Lätti tagasi sõita.

Ühe Läti kodakondsusega, kuid Eestis elava naise sõnul on koroonapaanika Lätis oluliselt väiksem ning seepärast ei kardeta suurema nakatunute arvuga Eestisse ka sõita. „Aga ega ka Valgas suurt ohtu praegu ei ole, sest kogu Valgamaa peale on praegu tuvastatud vaid üks koroonaviiruse juhtum,“ räägib ta.

Piiriületusel on paljurahvuselisele linnale kohaselt näha üsna palju tõmmuma nahatooniga inimesi. Kõik piiri ületavad Läti kodanikud ei käi Eestis siiski tööl. Ühe jalgsi Valga südalinna poole kiirustava Valka härra sõnul tuli ta Eestisse, et siin töötukassasse minna.