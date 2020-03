Valgas leiba teenivatele Valka töölistele jäetakse piirile auk 

Olle Hormi mure oli suur, sest teisipäevast suleti piir koroonaviiruse tõttu, kuid suur osa ettevõtte töötajatest käib tööl Lätist. Valga vallavanem Ester Karuse pöördus valitsuse poole, et kaalutaks võimalust anda Valga-Valka kaksiklinna töölistele üle piiri liikumiseks eriluba. Mõni tund hiljem toimunud valitsuse pressikonverentsil pakuti välja, et piiri saavad mõlemat pidi ületada need kaksiklinna kodanikud, kes käivad tööl seal asuvates ettevõtetes. Eriluba ei puuduta siiski neid Läti elanikke, kes käivad tööl Elvas või Võrus.

Karuse sõnul oli valitsuse otsus väga positiivne, sest see aitab leevendada toimetulekuraskusi piirkonnas, kus sissetulekud jäävad märgatavalt allapoole Eesti keskmist, ning see hoiab ära ka suure majanduskahju selle ettevõtetele. „Igapäevaselt tuleb lõunanaabrite juurest meile tööle hinnanguliselt pool tuhat inimest. Lätist käiakse tööle aga näiteks ka Elvasse ja Võrru,“ tõdeb ta.

Valka tööliste piiriületuse korda veel täpsustatakse, kuid Valga lihatööstuse Maks & Moorits, mööblitootmisfirma Gomab ja metallkonteinerite tootja Otolux töötajad võivad kergemalt hingata. Horm ütles Õhtulehele, et valitsuse otsus oli mõistlik seetõttugi, et nüüd võib end tunda toidugi suhtes turvaliselt. „Eriti praegusel ajal on oluline, et suudaksime end ise ära toita. Valgale eriloa andmise poolt räägib ka see, et meie vastas oleva Vidzeme valdades ei ole koroonaviirust tuvastatud,“ ütles ta Õhtulehele.

Endiselt on aga löögi all teiste Lõuna-Eesti linnade ettevõtted, sest valitsuse otsus puudutab siiski vaid Valga-Valka töötajaid. Elva vallavalitsus saatis valitsusele palve, et ettevõtluse jätkumise tagamiseks tehtaks erand ka piirist kaugemal olijatele. Vallavanem Toomas Järveoja ütles, et Lõuna-Eesti üks suuremaid ettevõtteid ja tööandjaid elektroonikaettevõte Enics Eesti AS pöördus vallavalitsuse poole murega, et alates 17. märtsist ei pääse nende töötajad, kes elavad Läti vabariigis, enam siia tööle. Enicsis töötab ligi 60 Läti kodanikku.

Üle piiri saab ka aedu pidi

Enicsi tegevjuhi Andres Kase sõnul on praegu tekkimas oht, et kui Eestis kriis süveneb ning Hiinas stabiliseeruvad olukord ja tootmine, võib ettevõte klientidest ilma jääda. See tähendaks hoopi ka sadadele Eesti töötajatele. Töö stabiilsuse tagamise alus on see, et tarned oleksid õigeaegsed. Läti töökäteta läheb aga olukord raskeks. Kase lisab, et asi oleks veelgi kurvem, kui suletaks lasteaiad. Vähemalt Elvas on need praegu veel lahti.