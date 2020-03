Sotsiaalminister Kiik: riik panustab 200 miljonit eurot koroona tõttu tööta jäänud inimestele palkade maksmiseks 

„Meie eesmärk on, et neid inimesi ei koondataks, et nende töölepingut ei lõpetataks, vaid koostöös tööandjaga oleks võimalik tagada miinimumsissetulek,“ selgitas Kiik.

Ministri sõnul on Eesti majanduses erinevad sektorid-firmad nii lähedalt seotud, et meedet ei saa rakendada suunatult vaid mõnele firmale või alale: „Tõenäoliselt tuleb minna nii, et erialasid ei ole võimalik piiritleda.“

Kiik selgitas ka selle kõige maksumust: „Me oleme arvestanud, et selle meetme maksumus saab tõenäoliselt olema suurusjärgus 200 miljonit eurot kahe kuu jooksul.“

Eestis on praegu Delfi andmetel kolm koroonaviirusesse nakatunut haiglaravil ja neist üks raskes seisus. ETV eetris olnud „Suud puhtaks“ saatest käis läbi infokild, et peamises riskirühmas, 65 ja vanemad, on haigestunuid 11.

Viimastel päevadel on koroonaviiruse testidel keskendunud just riskirühmadele. Kiige sõnul tekib see võimalus edaspidi ka teistele, kuid kiirabi ressurssi testide tegemiseks neile ei eraldata. Sotsiaalminister selgitas peagi jõustuvat süsteemi: „Läbi perearsti suunamise aitab testida ka inimesi, kel on kergemad sümptomid, kes pole ise riskirühmas, aga kel on põhjendatud kahtlus. Seda kinnitab ka perearst, et inimene võib olla koroonasse nakatunud.“

Isikukaitsevahendid ei jõudnud pärale