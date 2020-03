Eesti uudised LÕBUS KLÕPS: vana Tammsaaregi käib eriolukorraga kaasas Viljar Voog , täna, 19:59 Jaga: M

Tammsaare koroonakriisi tingimustes Foto: Lugeja foto

Keegi huumorimeelega tallinlane on otsustanud, et südalinnas paiknev Anton Hansen Tammsaare kuju ei näi praeguses koroonaviiruse levikus piisavalt hoitud. Nõnda on Tammsaare pargi keskne monument saanud endale noobli maski, et kirjahärra kindlasti haigeks ei jääks.