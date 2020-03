Eesti Panga juht: peame majanduslanguseks kindlasti valmis olema 

Mülleri sõnul on koroonaviiruse mõju majandusele praegu väga raske hinnata ja sõltub sellest, kui kaua eriolukord kestab ja viiruse taandumine aega võtab. „Sel aastal võib majanduslangust eeldada, alustades Hiina ja Itaaliaga, kes on kõige rohkem pihta saanud riigid, kuid ma ei imestaks, kui see tabaks tervet Euroopat tervikuna. Kipub nii olema, et Eesti väikse riigina on veel heitlikum, mis tähendab, et peame selleks kindlasti valmis olema.“

„Mis puudutab riigi kulutusi ja laenuvõtmist, siis tavapäraselt oleme Eesti Pangas konservatiivsed, kuid praeguses olukorras mõistame, et kui majanduses on ette näha langust, on see aeg, kus riik võiks mõelda täiendavale majanduse toetamisele, eelarvetoele ja vajadusel ka laenu võtmisele. See on õige otsus, kuid praegu on väga raske öelda, kas vajadus on miljard, pisut enam või vähem,“ räägib Müller.