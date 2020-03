Manona Paris | Kui ostad eestimaist, võitled viirusega  

Veebis levivate üleskutsetega sel raskel ajal hoida omasid ka sellega, et eelistada kohalikke tooteid ja teenused, saab vaid nõustuda. Ehk siis – kui vähegi saad, osta kas poest või veebist kohaliku kaupmehe ja taluniku tooted, isegi kui need on natuke kallimad. Sest nii aitad sa leevendada viirusest tingitud hoopi oma kodumaale.

Me ei pea vast enam selgitama, et paikkondlik kaup on maitsvam ja kasulikum. Eesti elanikud armastavad kohalikku toitu. Eks teatud määral tuleb mõista ka neid, kellele on kohalik toit liiga kallis. Ent – praegu on see aeg, kus me peaks oma ostuotsustega toetama enda inimesi.