VANAST KINGANAHAST: piiblimuuseumi eksponaadid on tõenäoliselt võltsingud 

BBC kirjutab, et esimesed ürikud leidis jutu järgi üks beduiinist karjus, kes 1947. aastal Surnumere kandis koobastes oma kadumaläinud lambaid taga otsis. Väidetavalt on tegemist vanade heebreakeelse piibli käsikirjadega. Ka muuseumi hinnalisemate eksponaatide hulka kuulusid nende sõnul mõned sellised ürikud. Paraku selgus, et ükski väljapanekul olnud fragment polnud ehtne.

Washingtonis asuva muuseumi asutas 2017. aastal kristlasest ärimees, miljardär Steve Green. Ta kulutas muuseumi avamiseks üle 450 miljoni euro. Pole teada, kui palju muuseum sellele kuulnud kuueteistkümne üriku eest tasus, ent mujal maailmas on sarnased, autentsed ürikud maksnud miljoneid eurosid tükk. Suurem osa neist kuulub Iisraeli riigile. 2000ndatel aastatel hakkasid antikvariaatides levima kaheldava ehtsusega ürikud. Nende seast ostis enda eksponaadid ka piiblimuuseum ning eksperdid kahtlustasid kohe, et muuseum sai nendega korralikult petta.

Iseenesest on tegemist väga ehtsa väljanägemisega võltsingutega. Nende valmistaja pihustas või pintseldas nad üle merevaigukarva ainega, mis andis neile vanaaegse väljanägemise, kuid tõenäoliselt on see lihtsalt loomanahast valmistatud liim.