Suurärimehe salaelu: olin aastaid bordellide püsiklient 

Politsei salvestas, kuidas tuntud suurärimees tegi bordellis lõbunaistele strippi, laulis neile ja ostis Viagrast ning kokaiinist saadetud orgial lõpuks grupiseksi. Nii sai temast suure kriminaaluurimise võtmetunnistaja.

Parimas eas suurettevõtja Villi (nimi muudetud – R. B.) annab talle kuuluvas rahvusvahelise haardega mainekas ettevõttes tööd julgelt üle 500 inimesele. Firma käive on kümnetes miljonites eurodes ja pealtnäha elab Villi unistuste elu – tal on palju sõpru, ta on sportlik ja õnnelik pereisa.

Töötajadki peavad temast lugu: Villi on tubli töömees. Pealegi maksab ta oma äride emafirmas töötajaile kolmekordset Eesti keskmist palka. Keegi neist, ka tema pere ja lähedased, ei tea aga delikaatset seika Villi lähiminevikust – öise salaelu tõttu sai tuntud ärimehest võtmetunnistaja Eesti viimases suures prostitutsiooniuurimises.

2017. aasta maikuus oli Villi Põhja politseiprefektuuris selges kimbatuses. Ülekuulamisele kutsutud ärimees sai seal teada uudise, et politsei oli suure lõbumajade kriminaaluurimise käigus sunnitud dokumenteerima hulga tema seksielu detaile.

Uurijail oli kõik fikseeritud – kui mitu korda joviaalses tujus Villi naistelt bordellides teenuseid tellis. Palju sealjuures Viagrat ja kokaiini sisse kühveldas. Ja mis äri seisukohast vast piinlikuim – ärimehel oli komme pidutsemise käigus oma pangakaart koos PIN-koodidega teda sõidutanud taksojuhile anda. Et viimane saaks raha juurde tuua, kui sularaha otsas.