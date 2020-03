REISILT NAASNUD HAIGUSNÄHTUDEGA EESTLANE: murega suunatakse mind igale poole, kuid keegi ei aita 

Õhtuleht avaldab Irene sotsiaalmeedia postituse täismahus.

"Jõudsin Indoneesiast Tallinnasse üleeile ning mul on köha, selline kuiv, sügav ja paha. Indoneesias oli niigi palavik ning sellega koos tuli Tallinnasse jõudes lisaks köhale ka nohu ja valus kurk.

Isoleerisin end perest eemale nagu kord ja kohus, aga mul oli vaja infot, kuidas ja millal saan pere juurde minna ning mida peale hakata selle köhaga, kui olen reisinud läbi riskipiirkonna.

Suunati veel, et võin mure kurta numbrile 1247, kust uurisin, et kus ma tean 12 päeva möödudes, et mul viirust ei ole ning saan oma 1,5aastase lapse juurde naaseda? Öeldi, et seda ei saagi teada ning olukord on ebaaus, kus mind ei testita, aga nii on, sest valitsus ütleb. Uuesti suunati perearstile helistama.

Perearstile uuesti helistades, kirjutas ta mulle välja antibiootikumid. Mille eest, küsisin ma ja uurisin, et millest selline otsus, kui nad mind näinud ja kuulnudki ei ole? Perearst vastas, et ega ma neid võtma ei pea kui ei taha, aga hetkel on nii.

Täna hommikul helistasin uuesti perearstile, ütlesin, et olen tulnud riskipiirkonnast, niigi oli kohapeal palavik, nüüd on köha ja olen isoleeritud, kuid soovin teada saada, kas olen nakatunud, sest mul on kodus väike laps, kelle juurde soovin naaseda. Öeldi, et nüüd võib kiirabi teha ikkagi ka teistele kui ainult 60+ inimestele teste ja et helistaksin hädaabisse.