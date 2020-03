Kaitsevahendite puudus häirib erakorralise hambaravi osutamist 

Väli selgitab, et edasipidi peaks toimuma hambaravi osutamine nii, et patsiendid omavahel ooteruumis kokku ei puutu, ooteruumis ei tohi olla ajalehti, ajakirju või muid pindu, mis võiksid viirust kanda. Patsient peaks kokku puutuma võimalikult väheste meditsiinipersonali liikmetega, kes peavad kõik kandma erivarustust. „Vältida tuleks protseduure, kus kasutatakse turbiinmootorit või teisi pritsivaid vahendeid, mis tekitavad aerosoolipilve, mis kandub 5 meetri kaugusele ja mis haiguse olemasolul saastab kogu ruumi pinnad. Eeldusel, et COVID-19 võib pindadel püsida kuni 72 tundi, siis see seab ohtu meditsiinipersonali ja patsiendid. Seega on nakkuse edasikandumise vältimiseks vajalik hoolikas puhastamine iga patsiendi järel,“ selgitab Väli. Samuti lastakse patsiendid sisse ja juhatatakse välja erinevatest ustest.

Väli möönab, et võib olla kliinikuid, mis pakuvad erakorralist abi ilma vastavate tingimusteta. „Meie soovitus on, et kui kliinikul puudub võimalus esmaabi osutada nii, et nakatumisoht oleks viidud miinimumini, siis ei peaks seda tegema. Vastava kaitsevarustuse olemasolul saab ja võib ravi osutada,“ ütleb Hambaarstide Liidu president. Väli toonitab, et riskigruppi kuuluvad arstid ei peaks tööl olema. „On täheldatud üle maailma, et hambaarstide hulgas on nakatumine väga suur,“ ütleb ta.

Arstid, kellel on soovitatud koju jääda, annavad Väli sõnul patsientide aitamiseks siiski oma panuse nõustades patsiente telefoni teel, sest just sellisel meetodil selgitatakse välja esmaabi vajajad. „Palusime haigekassal luua kood, mis võimaldab telefoni teel nõustamist käsitleda visiidina,“ selgitab Väli. „Tähtis on see, et patsient saab arstile oma murest rääkida, sest nii selgitatakse välja, kui hädavajalik on esmaabi ja mis asutusse patsient suunata, kus sellist esmaabi osutatakse.“

Hambaarstide liit tegeleb koos sotsiaalministeeriumiga erakorralist abi pakkuvate piirkondade kaardistamisega. „Panime koos ministeeriumiga ennast ka riigihankesse, et erivarustust saada, aga praeguse seisuga me veel erivarustust ei saa, vaid meid pannakse järgmisesse hankesse,“ ütleb Väli. „Püüame omalt poolt liiduna varustust hankida nii palju, kui meie võimuses on, et teenust saaks pakkuda võimalikult paljudes kohtades ja Eesti oleks ühtlaselt kaetud.“

Hambaarstid ootavad riigilt tuge

Hambaarst Krista Tampere ütleb, et arstid ei saa ühegi patsiendi puhul riski võtta. Seepärast on kaitsevahendite ja -ülikonna kandmine äärmiselt oluline. „Pealegi peaks kaitseülikonda vahetama pärast igat patsienti,“ ütleb Tampere. Kuna terviseamet on teatanud, et testib edaspidi vaid riskigruppi kuuluvaid inimesi, ei saa arstid ühegi patsiendi puhul olla kindlalt veendunud, et ta ei ole nakatunud.