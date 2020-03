„JÄRGMINE PEATUS“ | Kolme ränduri lood koroona pärast ärajäänud reisidest – rahakaotusest, emotsioonidest ja soovist riskida… 

Saatekülalised Manona Paris, Geidi Raud ja Karoliina Vasli pidid olema praegu välismaal (vastavalt Itaalias, Ameerika Ühendriikides ja Brasiilias), kuid kõigi reisid jäid ära koroonaviiruse tõttu.

Manona Paris lootis oma juubelihommikul ärgata Roomas. Kuigi levima olid hakanud lood koroonaviirusest, uskus Manona, et tal siiski õnnestub reisile minna. Oli tema siht ju Rooma ning haiguskolle asus mitusada kilomeetrit põhjapool. Alles siis, kui Rooma naistepäeva paiku tühjenema hakkas, jõudis Manonale kohale, et ta ei pruugi igavesse linna jõuda… „Ma tunneksin end suhteliselt rumalana, kui oleksin ikkagi sinna lennanud," tõdeb ta.

Geidi Raud peaks aga saate eetrisse mineku ajal lendama New Yorki. Veel paar päeva enne lendu mõtles Geidi koos elukaaslasega, et äkki ikka riskiks ja läheks. Argumendiks oli see, et nad on noored ning oht tõsiselt haigestuda oleks madal. Rohkem mõtlema pani neid see, kui elukaaslase töökohas viidati, et pärast reisi tuleks kaks nädalat kodus püsida.

Nüüd on ta igal juhul rõõmus, et neil ei õnnestunud New Yorki lennata. „Olen näinud, mis toimub lennujaamades… see on kaos,“ ohkab Geidi.

Karoliina Vasli oli aga pikka aega üsna kindel, et tema reis Brasiiliasse toimub. Nüüd toonitab ta, et pole hetkekski kahetsenud otsust mitte minna. „Reisida jõuab terve elu – praegu tuleb lihtsalt kohaneda uue reaalsusega ja loota, et see saab peagi läbi,“ leiab ta.

Vestlust juhib Liina Metsküla.