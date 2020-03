Haridusministeerium: riigieksamite perioodi algus võib viibida 

Riigieksamite perioodi peaks avama emakeele eksam 20. aprillil, järgmisel päeval järgneks sellele kohe eesti keele eksam vene õppekeelega koolidele. Viimaseks riigieksamiks praeguses graafikus on matemaatika, mille toimumisajaks on märgitud 22. mai. Praegu kogu maailma haaranud koroonaviirus lükkab aga riigieksamite perioodi alguse väga suure tõenäosusega edasi.

Riigieksameid korraldava sihtasutuse Innove pressiesindaja Mari Annus tõdeb samuti, et otsuseid riigieksamite graafiku muutmiseks praegu tehtud ei ole. Samas on juba teada, et Cambridge’i inglise keele sertifikaadi eksam, mis on võrdsustatud riigieksamiga, on juba edasi lükatud.