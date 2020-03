ERIOLUKORD EESTIS: kas ja milliste muredega pöördutakse valla poole? 

Valitsus on korduvalt toonitanud, et praegusel raskel ajal tasub vajadusel küsida abi lähedastelt inimestelt, kes ei kuulu viiruse riskirühma. Kui perekonnaliimetel, sõpradel ja tuttavatel pole võimalik abi pakkuda, siis jõudumööda võib aidata ka kohalik omavalitsus.

„Eakate lapsed on kaugel ega soovi, et vanemad käiksid ise poes. Kuna valitsus on soovitanud eakate juurde mitte sõita, on nad sellest juhisest ka lähtunud. Üks perekond on teinud vallavalitsusele ka vastavasisulise taotluse, teine uuris vallapoolseid võimalusi ning võttis mõtlemisaja,“ ütleb Säde

Mitmel pool levib jutt, et kuna praegu peavad koolilapsed kodus õppima, takerdub paljude õppetöö selle taha, et kodus pole sobivat arvutit. Elva vallavalitsuse poole ei ole veel ükski perekond säärase murega pöördunud. Küll aga on vallale pakutud arvuteid, mida hädalised kasutada saaks.

Lapsel ainult mobiil

Koolijuhid on vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale pärast esimest e-õppepäeva teada andnud, et õpe on käivitunud üldjoontes ladusalt. “Koolid kaardistavad juba praegu oma õpilaste hulgas neid, kel ei ole kodus digivahendit peale telefoni. Need on praegu olnud üksikud juhtumid, kus lapsel pole võimalik arvutit kasutada,“ räägib Säde.

Mitu Elva kooli on otsustanud jagada õpilastele kooli tahvelarvuteid. „Mõnes väikekoolis on paarile lapsele antud ka ülesandeid paberil ning kuna eile ei olnud kõigil võimalik e-kooli kasutada, siis on vajalikku infot antud ka lapsevanema telefoni kaudu. Õpetajad arvestavad siinkohal õpilase võimalustega,“ kinnitab Säde.