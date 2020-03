VIDEO | PÖÖRANE KODUTEE EI LÕPE! Eesti pereisa: tagurdasin kiirtee äärel ummikust välja, nüüd ootame Saksamaal lubatud laeva 

Ta on põgusalt suhelnud kümmekonna eestlasega. Kui palju kaasmaalasi sadamas tegelikult võiks olla, seda ei oska pereisa hinnata. Koroonaviirust peljates istub pere valdavalt matkabussis, kus on korralik vee- ja toiduvaru. „Teistel neid pole. Täna siin keetsime mõnele teed ja andsime paar pudelit vett,“ rääkis ta. „Keegi siin maske ei kanna, kuigi köhitakse. Nii et ei kipu eriti suhtlema.“