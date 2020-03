Kaupmeeste liit rahustab: toidukaupa jätkub 

Liidu juht ütleb, et toidukaupadega varustamise pärast ei pea ükski eestlane muretsema ning riigis sees on ka piisavalt varusid, et kõiki paar kuud toita. Samuti kinnitab Peil, et suurte toidukoguste varumine pole vajalik, sest poed jäävad avatuks. "Paanikaostud jätavad mulje, et kaupa ei jagu ja tekitavad nõiaringi, kus riiulite täitmine on meie töötajate jaoks raske. Kutsume tarbijaid üles solidaarsusele ja mõistlikkusele- jätke tooteid ka teistele, kes neid sellel hetkel vajavad. Me täidame riiulid päeva jooksul uuesti.