Väljendit „Hiina viirus“ kasutanud Trump kutsus esile pahameeletormi 

Kuigi on teada, et koroonaviirus ehk Sars-CoV-2 sai alguse Hiinast Wuhanist, hoiatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) juba varem haigusepuhangu sildistamise eest, kirjutab BBC. WHO väitel võib viiruse sidumine mingi piirkonna või rahvusega tuua kaasa stigmatiseerimist ehk häbimärgistamist.