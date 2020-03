Kaitsevägi pikendas ajateenijate väljaloa keelu maini 

„Sellel otsusel on kaks poolt,“ lisas kindramajor Herem. „Esiteks ei saa me lõpetada riigi kaitset või nõrgendada seda, ja teiseks – ma olen üsna veendunud, et selle sammuga kaitseme me ka ajateenijate koduseid ja tervikuna riiki veelgi laialdasema viiruse leviku eest. Lastes ajateenijaid nädalavahetuseks väljaloale suurendaks me haigestunute hulka kaitseväes ja ei saaks täita oma ülesandeid. Kui ajateenijate hulgas haigestunute hulk suureneb, siis saame me nende raviga hakkama ja suudame neid kiiresti eraldada tervetest ajateenijatest.“