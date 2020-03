Koroonaviiruse kiirem levik sundis Briti valitsust senist plaani muutma  

Need on siis üle 70 aasta vanused inimesed (ja neidki on ligi 9 miljonit), lisaks krooniliste haiguste põdejad, elundi siirdeoperatsiooni läbiteinud, verevähihaiged ja rasedad naised. Ent võib-olla ei tule seegi mitte käsu, vaid soovituse korras, nagu kõik senised suunised.

Ametlik versioon on küll, et kõik läheb plaanipäraselt, ent viirus on oodatust kiirema levikuga ja nii on tehtud uus modelleerimine Põhja-Itaalia mudeli najal. Lubatakse igapäevaseid valitsuse pressikonverentse, neist tehakse otseülekandeid.

Esmaspäeval teatas peaminister Boris Johnson, et nüüd soovitatakse inimestel vältida kokkupuuteid teiste inimestega, vältida teatreid ja pubisid, vältida asjatut reisimist, pigem töötada kodus. Ja kohe samal õhtul sulgesid Londoni teatrid oma uksed, paljud pubid ja teised meelelahutuskohad on teinud sama. Samas on nad nördinud, et valitsus otseselt ei käskinud neil uksi kinni panna, mis tähendab, et neil ei ole võimalik ka kindlustuse kaudu mingit kompensatsiooni saada.

See kindlustuspunkt on juba tuttav neile, kes on oma turismireisid viiruse kartuses tühistanud ning siis avastanud, et nende reisikindlustus ei kompenseeri tühistamist juhul, kui valitsus pole otseselt keelanud konkreetse riigi külastamist. Samalaadne on nüüd olukord näiteks teatritega. Kui valitsus pole otseselt andnud käsku uste sulgemiseks, ei maksa kindlustus neile kompensatsiooni. Ja siin riigis on teatrid kõik erafirmad, ehkki mõni neist saab küll riigilt väikest toetust. Mitmed teatrid on palunud külastajatel mitte raha tagasi nõuda, kui nende etendused ära jäävad.

Praegu räägitakse uue rahandusministri Rishi Sunaku rahalisest toetusest väikestele lõbustusasutustele. Alles see ju oli, kui Sunak tegi teatavaks riigi uue eelarve, ent nüüd arvatakse, et sellele tuleb mitu nulli juurde kirjutada. Palju räägitakse ka sellest, et endise valitsusplaani jätkumise korral oleks surnute arv lõpptulemusena olnud 250 000, nüüd aga eeldatakse, et neid saab olema vaid mõni tuhat. Hetkel on teada 55 surmajuhtumit, ent küllap on päeva lõpuks neid vähemalt 20 võrra rohkem.

Kohalikud valimised lükati edasi