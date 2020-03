Taavi Rõivas liikumispiirangutest: „Minu teada ei saa keegi riigikogu liiget takistada.“ 

„Asjaolusid arvestades võib ütelda, et elektrooniline kaugtöö toimib juba väga hästi,“ ütleb reformierakondlasest Rõivas. Füüsiliselt kohale tulevad vaid need, kes seda soovivad ehk osad rahvasaadikutest istuvad saalis, osad löövad kaasa distantsilt. „Arutasime põhiseaduskomisjonis ka õiguslikku aspekti ning jõudsime üksmeelele, et pole õiguslikke takistusi, miks ei saaks niiviisi istungeid pidada.“