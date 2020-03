Paljudes vanglates on kriisile vaatamata keelatud alkoholiga kätepuhastusvahendid 

Alkoholipõhine kätepuhastusvahend keelati Iirimaa vanglates juba 2014. aastal, teatab The Newsweek. Selline keeld võeti vastu pärast samal aastal toimunud intsidenti, kus kolm Limericki kinnipidamisasutuse vangi jõid segu kätepesuvahendist ja retseptiravimitest. Siiski on keelu puhul tegu riskantse lükkega, arvestades eriti praegust keerulist aega. Vanglad, kus puudub ligipääs korralikele puhastusvahenditele võivad muutuda viiruse kiireks levikualaks.

Rahvusvahelise veresoontekirurgia seltsi president Sherif Sultan on olukorra suhtes murelik. „Vanglas olevad kinnipeetavad nakatuvad viirusesse tõenäolisemalt tänu ülerahvastatuse ja väheste sanitaartingimustele. Nad on küll ühiskonna eest karantiinis, aga mitte üksteisest,“ mainis Sultan. Tervishoiutöötaja lisas, et vangidel puuduvad kätepuhastusvahendid, mida kasutatakse alkoholisisalduse tõttu sageli salakaubana. Samuti ei saa käeraudades inimesed köha või aevastamise ajal korralikult suud katta.

IPS mainis vastuseks, et vanglate ainulaadne keskkond ja mitmekesisus muudavad nakkuste leviku ja seega ka ennetamise vältimatuks. Iiri vanglasüsteemi esindaja lisas, et 99% vangikongides asuvad tualetid ning tagatud on käte pesemise võimalus.