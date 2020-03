Eestlane Aasias | Defitsiitse WC-paberi asemel kasutage vett 

Olin kindel, et meil väikeses Eestis on inimesed liialt mõistlikud ja püsivad kindlalt kahe jalaga maa peal, et sellise WC-paberi hüsteeriaga kaasa minna. Lõppude lõpuks ei ole ühtegi teaduslikku tõendit selle kohta, et see uus ja hirmus viirus (mille päritoluriik on teada, kuid mille nime kaubandussuhete säilitamise nimel ja punalipukandjate tunnetele mõeldes siinkohal ei avalda) oleks kellelegi kõhtu löönud ja nõuaks seega normaalsest sagedasemat WC külastamist.