SOOME PROFESSOR: koroonaepideemia kestab kolm kuud 

Professori sõnul on epideemiate kestust võimalik prognoosida. Selleks on vaja teada kaks muutujat: esiteks nakkuvusarv (R0), mis näitab, kui mitut tervet inimest suudab üks nakatunu nakatada. Teiseks on vaja teada, kui kiiresti levib nakkus ühelt inimeselt teisele.

Hiinas Wuhani linnas oli R0 viiruse kontrollimatu leviku ajal 2 - 3 ehk üks haige suutis nakatada 2 - 3 tervet inimest. Soome puhul kasutatakse prognooside tegemisel seni numbrit 2 või isegi alla selle, sest riigis on kontakte kõvasti piiratud.

Koroonaviiruse nakkusohtlikkus kestab üks nädal. See tähendab, et koroonaviirus on küll kiire, aga võrreldes hooajalise gripiga siiski suhteliselt aeglaselt leviv viirus.

Praegu Soomes koroonaviiruse leviku piiramiseks rakendatud meetmed hakakvad mõju avaldama kahe kuni kolme nädala pärast. Nakatumisi tuleb vähem, kuid epideemia kestab kauem ehk vähemalt kolm kuud, arutleb professor Kari Auranen.

Ta lisab, et selle mudeli puhul on tegelikult kaks suurt küsimärki. Nii ei ole teada, kui suurel osal nakatunutest puuduvad haigusnähud. See selgub tõenäoliselt alles pärast epideemia lõppu, kui antikehade testid näitavad, kui paljud Soome elanikest said nakkuse.