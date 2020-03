Rahvas muretseb: kas pangast tuleb raha välja võtta? Mis saab töökohtadest? 

Riigieelarve läheb miinusesse

„On aeg minna eelarvega miinusesse, et majandus hoida heas käigus“ – sellise sõnumiga esines rahandusminister Martin Helme teisipäeval valitsuse pressikonverentsil, kus anti ülevaade olukorrast panganduses ja rahanduses. Helme sõnul on valmimas majanduse abipakett, kuidas süstida ettevõtetesse raha. See mõte saab teoks vaid siis, kui riigikogu seda toetab. Rahasüstid võivad olla ühekordsed ja tagastamatud, aga ka käibelaenud – soov on olla võimalikult paindlik.

„Meie suurim mure on see, et kui me laseme suurtel ja olulistel sektoritel praeguse šoki käigus pankrotti minna, siis sealt tekib doominoefekt: see kriis jõuab kinnisvarasse, pangandusse… Siis on meil kõigil palju raskem,“ tõdes Helme.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et konkreetsete meetmetega soovitakse lagedale tulla nädala keskel või selle teises pooles. „Riigi jaoks on peamine ära hoida ettevõtete pankrottide laine ning säilitada meie inimeste töökohad ja sissetulekud,“ kinnitas ta.

Pressikonverentsil osalenud Eesti Panga president Madis Müller ütles, et valitsuse tuge on vaja, kui rääkida ettevõtete laenudest ja nende maksekohustustest. „Meile tundub, et see võiks olla Kredexi kaudu käenduste abil,“ ütles Müller, kelle sõnul peaksid need olema hästi sihitud, vahetu mõjuga ja ajutised. Teise pensionisamba maksete peatamist Müller aga ei soovitanud, erinevalt rahandusminister Martin Helme ja Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri mõtetest. „See ei ole hästi sihitud ja vahetu mõjuga mõõde. On räägitud, et riik ei peaks tegema kärpeid, aga see oleks sisuliselt kärbe tulevaste pensionäride arvelt,“ leidis Müller.