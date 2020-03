President Kaljulaid helistas esmakordselt Vladimir Putinile 

Presidendi nõuniku Taavi Linnamäe sõnul on sellises kriisis oluline rääkida kõikide naaberriikide juhtidega. „Eile pidas president telefoni- ja videokõnesid nii lätlaste kui ka leedukatega. Samuti Poola riigipeaga, sest ka seal on teada probleemidest inimestel, kes saabuvad Lääne-Euroopast. Samamoodi vesteles president Soome ja Venemaa riigipeadega,“ teatas Linnamäe ning lisas, et viirus riigipiire ei tunne.