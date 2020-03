Tallink toob Saksamaale lõksu jäänud eestlased koju 

PPA esindaja Eger Belitšev rääkis, et Eesti piiripunktides on küll järjekorrad, aga nad annavad oma parima, et piiriületus oleks võimalikult sujuv. Kõige suurem probleem on Belitševi sõnul kaubaveoga.

„Praegu toimuv on politsei- ja piirivalveameti jaoks väga ressursimahukas,“ tõdes ta.

Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas, et praegu tulevad haiglad koroonaviirusest tuleneva lisakoormusega toime. Lisaks peavad haiglad toime tulema muude hooajaliste haigustega. „Need inimesed, kes vajavad teste ja hospidaliseerimist, seda ka saavad. Testimine käib edaspidi juhtumipõhiselt. Me ei plaani teha masstestimist. Edaspidi on nii, et kiirabi tuleb välja siis kui inimese elu on ohus ja ta tõesti vajab hospidaliseerimist. Teised saavad minna testi tegema sellese vastavas kohas,“ sõnas ta.

nakatunute ja tervishoiutöötajate hoidmiseks on põhisõna isikukaitsevahendid, millest on puudus terves Euroopas. Oleme osa suuremast ühishankest. Teeme head koostööd välisriikidega ja maailma terviseorganisatsiooniga (WHO). „Euroopa liit on solidaarne liit ja peab näitama solidaarsust rasketel aegadel, nagu praegu,“ ütles Kiik.

Sotsiaalminister teatas, et töötukassa abiga plaanitakse katta 70 protsendi ulatuses nende inimeste palk, kes on kriisiolukorra pärast oma tööst ilma jäänud. „Loodame et see olukord on ajutine, et kahest või kolmest kuust piisab, kuid oleme valmis vajadusel seda olukorda pikendama,“ rääkis Kiik. „Haigekassa on mõeldud inimeste tervisemurede katmiseks. Tervete inimestega tegeleb töötukassa ja tervete inimestega tegeleb töötukassa,“ kordas minister üle ja lisas, et valitsus on arutanu erimeedet, mille järgi ei oleks inimese haiguse esimesed kolm päeva haige inimese enda kanda. „Peamine sõnum inimestele, on see, et jääge rahulikuks. Mitte keegi ei jää abita,“ kinnitas Kiik.