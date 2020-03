6 nippi, kuidas valida vastupidavat ja kvaliteetset kott-tooli 

Suuruse ja kuju valik on sageli kõige vaieldavam. Tegelikult on aga kõik väga lihtne – soovitatav on kuju valida vastavalt sinu vajadusele. Kui pead istmeid sageli vahetama, on mugav valida "laste" variant ehk lastele mõeldud mööbel. Need on disainitud nii, et kott-tooli oleks mugav pesta ja käsitleda. Kotte on erineva kõrgusega, pirnikujulisi (mudelid Razzy, Razz, Game, Play, Roll 85, Roll 100), mis on käepidemete tõttu eriti mugavad ja võimaldavad seda pehmet ja praktilist lastetoa mööblit hõlpsalt tõsta.

Kõige populaarsemad ja armastatumad istmekotid on tugitool, näiteks L-kujuline, või lamamistool (mudelid Seat, Lounge, Sunbed).

Kolmnurksed ja tooli meenutavad istmed sobivad hästi elutuppa ja kontorisse (mudelid Razzmatazz, MooG). Teine võimalus on kahekohalised diivanid (mudelid Sofa Seat, Sofa Lounge, Sofa MooG), kuhu paarid või kolleegid saavad mugavalt istuda. Mudelid Up!, Mini, Softbox on madalad ja praktilised – neid on võimalik kasutada ka lauana ja on parimad alternatiivid tavapärasele tumbale.

3. KOTT-TOOLI KANGAS

Sageli jälgitakse vaid kott-tooli kaunist välimust ja sobivust, kuid unustatakse jälgida materjali. Disainerid on suunanud kott-toolide turustamise nõudlikumale turule ja teinud sellest luksusliku mööblieseme. Istumistoole valmistatakse tavaliselt kahte tüüpi kangast: peamiselt siseruumides kasutamiseks mõeldud pehmest polüestrist või kunstnahast, millest toolid sobivad kasutamiseks nii välistingimustes kui ka siseruumides.