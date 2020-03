OTSE | Martin Helme eriolukorrast: nüüd on see aeg, et minna majanduse nimel eelarvega miinusesse 

Peaministri sõnul ei sulge pangad oma uksi. Samuti teeb valitsus koostööd KredEx'i, töötukassa ja teiste majandusega seotud asutuste ja institutsioonidega. Riik plaanib Ratase sõnul katta inimestele nende keskmine palk ka töö puudumisel 70 protsendi ulatuses.

Rahandusminister Martin Helme sõnas, et kui varasematel aastatel oleme nautinud head majanduskasvu ja rääkinud sellest, kuidas headel aegadel peaks riik endale tekitama varusid, kust kriisi ajal raha võtta, siis kõigil peaks olema selge, et nüüd on see kriisiolukord käes. „Nüüd ongi aeg, minna eelarvega miinusesse, et hoida majandust elus,“ ütles ta.

„Koostöös pankadega oleme mõelnud, kuidas ettevõtetesse lisaraha süstida ja kuidas aidata neid ettevõtteid, kellel on sissetulekud kokku kuivanud. Kuidas aidata neil täita kohustusi oma töötajate ees? Nende põhiline väljaminek on praegu palkadele ja siin võtaksime koos töötukassaga selle kulu riigi kanda. Kui me laseme ettevõtted pankrotti, siis läheb sealt lahti domino efekt, sest sealt liigub see kinnisvarasse ja siis pangandusse ja nii edasi,“ seletas rahandusminister.