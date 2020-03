REKORDTRAHV: Prantsuse konkurentsiamet nõuab Apple’i käest üle miljardi euro 

See on suurim trahv, mille Prantsuse regulaator kunagi on määranud. Konkurentsiamet leidis, et Apple'il ja kahel tema Prantsusmaal asuval hulgimüüjal oli hindade kontrollimisel ebaõiglane kokkulepe. Uurimine algas juba aastate eest – täpsemalt 2012. aastal, kui Apple'i toodete edasimüüja eBizcuss kaebuse esitas.