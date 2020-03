KOROONAVIIRUS LEVIB 171 RIIGIS: 217 000 nakatunut, üle 8900 surnu ja 84 300 tervenenut. Itaalias suri ühe päevaga 475 patsienti

Kolmapäeva pärastlõunal täpsustasid Soome võimud, et seoses piirikontrolli sisseseadmisega 19. märtsist on küll muutunud riiki sisenemise tingimused, aga kõik need isikud, kellel on Soomes elamisõigus, saavad jätkuvalt riiki siseneda. See tähendab, et nii 50 000 alalise kui ka 20 000 ajutise elamisõigusega eestlast saavad ka edaspidi Soome ja kaugemalt Eestisse tulijad Soome kaudu koju tagasi. Riiki siseneda saavad muuhulgas ka piiriülesed töötajad, kellel on kehtiv tööleping Soomes töötamiseks.