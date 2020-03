Koroonaoht: politsei on jaganud kümneid tuhandeid voldikuid  

„Kõik patrullautod on varustatud isikukaitsevahenditega, kuhu kuuluvad kummikindad, respiraatormaskid, kirurgimaskid ja desinfitseerimisvahendid. Klientidega kokku puutuvatele PPA töötajatele on esindustes käte puhastamiseks ja tervise hoidmiseks tagatud vajalikud vahendid. Samuti on vajalikud isikukaitsevahendid olemas kõigis PPA hoonetes,“ teatas PPA pressiesindaja Marge Kohtla.