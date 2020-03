PIIRIKONTROLL ON TAASTATUD! President andis nõusoleku Kaitseliidu kaasamiseks 

President Kersti Kaljulaid andis teisipäeval siseministrile nõusoleku kuni 150 kaitseliitlase kaasamiseks sunni kasutamise õigusega politsei- ja piirivalveameti (PPA) toetamiseks piirikontrolli taastamisel.



Kaitseliitlasi kasutatakse esmajoones Eesti lõunapiiril PPA toetamiseks piiri ületavate teede ajutisel sulgemisel ning piiripunktides politseinike abistamiseks. President Kaljulaid rääkis teisipäeva hommikul kaitseliitlaste kaasamise ja üldise siseturvalisuse teemadel telefoni teel ka siseminister Mart Helmega.



“On selge, et praegune eriolukord ning liikumispiirangute kehtestamine nii välispiiril kui ka saartel on märkimisväärselt suurendanud PPA töökoormust. Selles olukorras tuleb riigi ressursse kasutada paindlikult ning kaitseliitlaste kaasamine on asi, mis on ka õppustel läbi harjutatud ning mida on ka varasematel aastatel erandjuhtudel kasutatud. Siiski pean oluliseks, et kaitseliitlaste kaasamisel oleks endiselt selge, et juhtroll operatsiooni juhtimisel ning põhimõtteliste otsuste tegemisel jääks PPA-le,” märkis riigipea.