PIIRIKONTROLL ON TAASTATUD! PPA oodatab appi päevas 150 kaitseliitlast 

PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev kinnitas, et PPA on teinud kõik ettevalmistused, et täna südaööst sisepiiridel piirikontroll taaskehtestada.

Piiriületus inimesele, kel on see lubatud, eeldab kehtiva isikut tõendava või reisidokumendi olemasolu, samuti sõiduki dokumente,“ märkis Belitšev ning palus kõigilt mõistvat suhtumist, kui riiki sisenemine nõuab piirikontrolli taaskehtestamise järel tavapärasest suuremat ajakulu.

Sisepiiril piirikontrolli taaskehtestamisejärel võivad Eestisse valitsuse otsusel siseneda vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud. Samuti need välisriigi kodanikud, kelle pereliige elab Eestis. Tingimuseks on, et need inimesed peavad valitsuse otsusel jääma pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks isolatsiooni oma koju või viibimiskohta nii, et teiste inimestega kokku ei puutu.