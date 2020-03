Ekspert: infooperatsioon „Tallinn läheb lukku“ kukkus läbi 

Õhtulehe toimetusse jõudsid esimesed kuuldused üle-eestilise liikumiskeelu ja alkoholimüügi keelu kehtestamisest mõned minutid enne keskpäeva. Mõnikümmend minutit hiljem levis jutt, et Tallinna ja/või Harjumaa lõigatakse muust maailmast ära. Valitsus reageeris küllaltki kiiresti: kella 13 paiku teatasid nii riigikantselei Facebooki konto kui ka mitmed ministrid ja ametkonnad Facebookis ja pressiteate teel, et mingeid selliseid piiranguid ei ole tulemas. Aga juba oli hilja.

Oskamatult korraldatud infooperatsioon

„Mul on tunne, et see infolevik oli antud juhul test või katse, kuidas reageerime. Sellest jääb mulje, nagu olnuks see pahatahtlikult orkestreeritud,“ kommenteeris juhtunut kommunikatsiooniekspert Ilmar Raag. „Sellisel kujul nagu praegu, oli ta suhteliselt oskamatult läbi viidud infooperatsioon. Praegu on raske sõnastada, et mis võinuks rünnaku tulemusel nii hirmsat juhtuda, peale selle, et inimesed oleksid väga pahaseks saanud. Kui aga mõni järgmine kord mängitakse tunduvalt ohtlikuma teemaga, siis küsimus ongi selles, et mis võiks olla see inimeste paanikakäitumine, mis võiks sellises olukorras tekkida.“

Raagi sõnul on miljoni dollari küsimus, milline võiks olla järgmine rünnak, sest tihti tehakse enne päris rünnakut teste, kontrollimaks reageeringut ja vastutegevust. Ta ütles, et kehtivas eriolukorras on kaks olulist punkti, mida võidakse infooperatsiooniga saavutada. „Esiteks, inimeste massiline kokkutoomine ühte kohta. Teine teema on see, mis jooksutaks kokku riigi või inimeste ressursse. Nii nagu toimus see toiduostmise palavik. Kui selline kokkuostmine toimuks pikemat aega või kohas, kus varusid on vähem, antud juhul toidu puhul, võiks tekitada ka suurema probleemi. Kui me teaks täna ette, kust tuleb uus ja ohtlik rünnak, siis see poleks ju enam uus ja ohtlik, vaid me oskaks sellele midagi vastu teha.“

Libauudiste levitamine on karistatav

Pärastlõunal peetud valitsuskomisjoni pressikonverentsil andis siseminister Mart Helme mõista, et selliste libauudiste leviku tõkestamiseks pole valitsuse tasandil kuigi suuri hoobasid. „Eestis vaikivat ajastut ei kehtestata. Kui meil on tegemist ühiskonda destabiliseeriva infooperatsiooniga, nagu oli juttu, siis need allikad on Eestis võimalik kindlaks teha. Kui need tulevad väljastpoolt Eestit, on samuti võimalik neid kindlaks teha, aga me ei saa kellegi Facebooki või Instagrami kontosid kinni panna.“