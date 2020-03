Kaja Kallas: hoiame oma riskirühmades kolleege, aga parlament töötab edasi 

„Riigikogu on oluline parlamentaarses korras ja riigikogu teeb oma tööd edasi. Näiteks põhiseaduskomisjonis me täna korraldasime tööd videokonverentsiga ja samamoodi tegime fraktsioonis üle videosilla tööd. Olulised otsused saavad vastu võetud, olulised küsimused küsitud. Lihtsalt, kui on ühelt poolt soovitus hoida distantsi, siis meie arvates on oluline tegeleda ajakriitiliste ja eriolukorrast tulenevate eelnõude-teemadega,“ sõnas Kallas.

„Oleme seda meelt, et riigikogu tuleb hoida nendeks puhkudeks, kui on vaja teha väga olulisi otsuseid,“ sõnas Reformierakonna juht. „Meie saadikud osalevad komisjonides videosilla kaudu ja muidugi, kui on vajadus, tulevad ka kohale. Katsume hoida oma kolleege, kes on riskirühmades, aga parlament toimib edasi, kasutades kaugtöö vorme.“