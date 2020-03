SEGADUS SAKSA PIIRIL: eestlasi ei lasta läbi Poola Baltimaade poole 

Pühapäeva õhtul saatis välisministeerium teate, et kõik eestlased, kes ootavad Saksamaa-Poola piiril pääsu Baltimaade suunas, edastaks esmaspäeva hommikul kella 8ks vastavasisulise soovi. Väidetavalt jõudsid Balti riikide ministrid Poola välisministeeriumiga kokkuleppele, et moodustatakse humanitaarkolonn, mis eskorditakse läbi Poola territooriumi. Kokku andis oma soovist teada 73 inimest.

Esmaspäeva õhtul tabas aga piiril ootavaid eestlasi ja teisi baltimaalasid ebameeldiv üllatus - kolonn jääb ära. Eestlastele saadeti selline sõnum: "Välisministeerium teavitab, et Poola ei nõustu võimaldama piiriületust sõiduautodele (kuni seitse inimest). Veel toimib praamiühendus suunal Saksamaa-Rootsi ja Saksamaa-Leedu. Estravel on valmis broneeringutega aitama."

Õhtulehele kinnitati välisministeeriumist, et läbi lasti (mini)bussid ja masinad, kus on rohkem kui seitse inimest, ent sõiduautosid Poola siseneda ei saa. Mõni minut helistati ministeeriumist tagasi, ning öeldi, et piiril valitseva segaduse tõttu pole võimalik kinnitada, kes ja mitu masinat läbi lasti ning kas üldse lasti. Küll aga öeldi kindlalt, et piirilt pääsesid läbi need inimesed, kes tulid piirile ilma sõiduvahendita ning neid transporditakse Leedu piirile saatkonna autoga.