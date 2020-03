Eesti uudised Terviseamet eitab ohtu: varasem epideemia riskianalüüs on veebist eemaldatud Liina Hallik, Helen Mihelson , täna, 19:52 Jaga: M

Ehkki terviseamet eiras oma varasemat analüüsi ning kinnitas veel möödunud nädalal, et Eestis on oht väike, on praeguseks pandeemia tõttu suletud koolid ning meelelahutus- ja spordiasutused. Rahvast liigub tänavatel vähe. Foto: Erki Pärnaku

Terviseameti seitsme aasta tagune riskianalüüs, kus viidati tõsistele ohtudele, mis võivad Eestis pandeemia puhkedes tekkida, on nüüd, kui süsteem maadleb toimetulekuraskustega, selle veebiküljelt maha võetud. Amet põhjendab dokumendi eemaldamist hinnangu vananemisega. Uut analüüsi keeldub aga avalikustamast.